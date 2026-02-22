  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee

Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee

Ascalón, Israel
de
$1,13M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33690
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
en el distrito de la ciudad, en un edificio de lujo con jacuzzi y sauna jardin de planta baja por interior arquitecto 5 piezas, vista al mar, piscina privada excepcional

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra'anana, Israel
de
$2,31M
Barrio residencial Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalén, Israel
de
$10,973
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Mostrar todo Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$1,505
Hermoso jardín 4/5 piezas Lo tiene todo. Balcón, jardín, mmd, bodega, aparcamiento Zona residencial a 15 minutos a pie del centro de la ciudad Referencias serias solicitadas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Ascalón, Israel
de
$321,338
Apartamento de 2 habitaciones con hermosa vista al mar, a 50 metros del borde de la paleta, mamada, estacionamiento y bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalón, Israel
de
$485,925
4 habitaciones centro urbano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir