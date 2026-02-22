  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Tel-Aviv, Israel
$2,04M
ID: 33571
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Exclusivo nuevo en Bnei Moshe 14 6a planta, vista abierta, 4 amplias habitaciones, ascensor y estacionamiento en Tabu, soleada terraza y sala común Apartamento de unos 103 m2 con 8 m2 terraza soleada adicional que ofrece vistas sin obstáculos Diseño arquitectónico completo y renovación (carpintería, suelos de parquet, cocina Ziv, mosquiteros, etc.) Brillante, elegante y espacioso Aparcamiento individual en Tabu y plaza de visitantes Edificio bien mantenido: calefacción por suelo radiante, agua caliente 24/7 mamada arriba y refugio común Ambiente de calidad y escuelas cerca

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

