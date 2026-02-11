  1. Realting.com
  Israel
  Bat Yam
  Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Bat Yam, Israel
$759,266
6
ID: 33327
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 apartments before increasing prices by 120.000NIS: * 2 piezas de 2.421.900NIS * 3 piezas de 2.328.000NIS * 4 piezas de 2.670.000NIS * Mini ático de 3.829.500NIS * Ático de 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Calle, tranquila e íntima, se encuentra en el corazón del centro de la ciudad de Bat Yam, a pocos minutos a pie del paseo marítimo y del mar. El barrio ofrece un entorno completo con escuelas reconocidas, centros culturales, servicios municipales, tiendas y cafeterías de moda. La accesibilidad es óptima gracias al tranvía en las inmediaciones, mejorando el atractivo y el potencial del sector. Un proyecto premium con alto potencial, en un sector cambiante, ideal para vivir o invertir.

Localización en el mapa

