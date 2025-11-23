  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,95M
6
ID: 32898
Última actualización: 20/11/25

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,48M
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$959,680
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Otros complejos
Bat Yam, Israel
de
$599,800
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Tel-Aviv, Israel
de
$2,61M
muy hermoso proyecto en Tel Aviv cerca del mar y el famoso distrito Neve Tsedek. ático de 4 habitaciones, 3 cama de chber con 2 baño sucio. una hermosa terraza de 56 m2 situada en la séptima planta. con 1 plaza de aparcamiento. entrega 8 meses
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también…
