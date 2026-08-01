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Villas en venta en Netanya, Israel

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Villa 8 habitaciones en Netanya, Israel
Villa 8 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 8
Área 300 m²
? Venta – Casa familiar con jardín en Netanya ¿Buscas una casa que ofrece hermosos volúmene…
$1,80M
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Villa 7 habitaciones en Netanya, Israel
Villa 7 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 7
Área 320 m²
Casa auténtica en venta en Netanya, en una calle tranquila y verde cerca de la calle Sharet …
$2,45M
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Villa 5 habitaciones en Netanya, Israel
Villa 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 264 m²
Esta casa no se adapta a todos. Es ideal para aquellos que buscan un hogar real, un ambiente…
$2,45M
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OkeaskOkeask
Villa 5 habitaciones en Netanya, Israel
Villa 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 195 m²
NAT600 HOUSE en 2 plantas - 5 habitaciones - 195 m2 salón + 106 m2 jardín posibilidad de con…
$2,58M
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Villa 7 habitaciones en Netanya, Israel
Villa 7 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 7
Área 240 m²
Frente al descenso de la playa – Nueva casa de desarrolladores. Piscina y ascensor en la res…
$4,64M
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