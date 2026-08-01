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Casas de campo en venta en Netanya, Israel

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Casa de campo 6 habitaciones en Netanya, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 129 m²
Cottage con potencial para la venta en el norte de Netanya – Moshe Shapira Street ¿Buscando…
$931,950
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