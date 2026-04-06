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Áticos del mar en Venta Beersheba Subdistrict, Israel

Arava Tichona Regional Council
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2 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Gorgeous penthouse for sale, located in North Tel-Aviv in Gush Ha Gadol- with incredible sea…
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Ático Ático 4 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81M
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Parámetros de las propiedades en Beersheba Subdistrict, Israel

con Terraza
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