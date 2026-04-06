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Áticos en Venta Beersheba Subdistrict, Israel

Arava Tichona Regional Council
7
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9 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Netivot, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Netivot, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Excepcional ático en Netivot Maarav – 4 habitaciones + terraza Tómate al lujo de un espacio…
$733,700
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Ático Ático 5 habitaciones en Eilat, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Eilat, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
En el distrito de Ganei Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde de…
$1,20M
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Ático Ático 3 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$2,23M
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Ático Ático 5 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Ático en venta en el popular norte de Tel Aviv, ubicado en una calle tranquila, solicitada y…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 2 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Penthouse + apartments for sale in a brand-new urban-chic project, located on the famous Evn…
$1,42M
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Ático Ático 5 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
$1,96M
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Nils OttNils Ott
Ático Ático 4 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Gorgeous penthouse for sale, located in North Tel-Aviv in Gush Ha Gadol- with incredible sea…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Exclusive new listing- A stunning penthouse with a large balcony and an open view in a o…
$1,91M
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Ático Ático 4 habitaciones en Arava Tichona Regional Council, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81M
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Parámetros de las propiedades en Beersheba Subdistrict, Israel

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