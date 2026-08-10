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Locales comerciales en venta en Zalaegerszegi jaras, Hungría

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Propiedad comercial 1 800 m² en Nagylengyel, Hungría
Propiedad comercial 1 800 m²
Nagylengyel, Hungría
Área 1 800 m²
Para los empresarios que deseen reubicar su negocio de procesamiento de madera debido a la s…
$846,750
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