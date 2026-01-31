Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Transdanubia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Transdanubia, Hungría

Transdanubio Occidental
19
Keszthelyi jaras
10
Heviz
5
Gyori jaras
3
Casa 4 habitaciones en Fonyod, Hungría
Casa 4 habitaciones
Fonyod, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 2
En Fonyód, uno de los lugares más pintorescos en la orilla sur del lago Balaton, cerca de la…
$420,134
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
