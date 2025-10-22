Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Transdanubia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Transdanubia, Hungría

Transdanubio Occidental
19
Keszthelyi jaras
12
Heviz
5
Gyori jaras
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Balatongyorok, Hungría
Casa 4 habitaciones
Balatongyorok, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
$562,226
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Transdanubia

villas

Parámetros de las propiedades en Transdanubia, Hungría

con Garaje
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir