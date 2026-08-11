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Villas en venta en Szombathelyi jaras, Hungría

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Villa 3 habitaciones en Tanakajd, Hungría
Villa 3 habitaciones
Tanakajd, Hungría
Habitaciones 3
Área 90 m²
Número de plantas 3
Descripción del objeto Ofrecemos a la venta un antiguo molino único, construido en 1889, en …
$292,667
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