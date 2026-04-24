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Villas en venta en Sumegi jaras, Hungría

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Villa 11 habitaciones en Rigacs, Hungría
Villa 11 habitaciones
Rigacs, Hungría
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una instalación bien cuidada en la región de Transdanubia Central con amplias oportunidades …
$259,756
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