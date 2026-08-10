Estudios en venta en Hungría

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Estudio 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Estudio 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Área 44 m²
Venta es un apartamento reformado de 2 dormitorios de aproximadamente 44 m2, situado en el d…
$206,947
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