Casas en Venta en Somogy, Hungría

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Casa en Fonyod, Hungría
Casa
Fonyod, Hungría
En Fonyód, uno de los lugares más pintorescos en la orilla sur del lago Balaton, cerca de la…
$404,060
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