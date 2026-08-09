Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Keszthelyi jaras
  4. Residencial
  5. Casa grande

Mansiones en venta en Keszthelyi jaras, Hungría

;
Casa grande Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa grande 6 habitaciones en Gyenesdias, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Gyenesdias, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Elegante casa de dos plantas cerca de Balaton - la combinación perfecta de comodidad y ubica…
$724,415
Dejar una solicitud
Casa grande 5 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa grande 5 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
En una calle tranquila y panorámica del pintoresco Heviz, una casa familiar única con un dis…
$1,02M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Keszthelyi jaras, Hungría

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir