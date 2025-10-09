Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Keszthelyi jaras
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Keszthelyi jaras, Hungría

Heviz
4
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Balatongyorok, Hungría
Casa 4 habitaciones
Balatongyorok, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
$562,226
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Keszthelyi jaras, Hungría

con Garaje
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir