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Propiedades residenciales en venta en Keszthely, Hungría

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Keszthely, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Keszthely, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 2/3
En el corazón de Keszthely, a pocos pasos del lago Balaton, un apartamento de dos niveles co…
$193,647
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Casa 6 habitaciones en Keszthely, Hungría
Casa 6 habitaciones
Keszthely, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Número de plantas 3
En Keszthely Kertvarosh ofrecemos a la venta una casa familiar de tres pisos / sótano, prime…
$364,346
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