Villas en venta en Kapuvari jaras, Hungría

1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Osli, Hungría
Villa 6 habitaciones
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Descripción del objeto En venta es una empresa húngara (Kft), que posee una parcela de alred…
$1,74M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Kapuvari jaras, Hungría

Baratos
De lujo
