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Villas en venta en Gyori jaras, Hungría

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Villa 5 habitaciones en Kisbajcs, Hungría
Villa 5 habitaciones
Kisbajcs, Hungría
Habitaciones 5
Área 170 m²
Número de plantas 2
La casa familiar en venta se encuentra en 9062 Kisbajcs en la parte nororiental del condado …
$405,976
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