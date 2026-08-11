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Casas en Venta en Great Plain and North, Hungría

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Casa en Balassagyarmat, Hungría
Casa
Balassagyarmat, Hungría
Área 330 000 m²
En el pequeño pueblo de Iliny, situado en el norte de Hungría cerca de Balassagyarmat en el …
$1,14M
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