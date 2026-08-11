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Casas en Venta en Godollo Regional Unit, Hungría

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Casa en Csomor, Hungría
Casa
Csomor, Hungría
En venta en la tranquila zona de orientación suroeste de Csömör Középhegy, esta moderna casa…
$922,053
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Casa 5 habitaciones en Csomor, Hungría
Casa 5 habitaciones
Csomor, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Parámetros de las propiedades en Godollo Regional Unit, Hungría

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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