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Hoteles en venta en Hungría Central, Hungría

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Budapest
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Hotel en Budapest, Hungría
Hotel
Budapest, Hungría
En el centro de Budapest, en el distrito 1081 (8, Jozsefvaros), en venta un hotel funcional …
$8,78M
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Hotel 450 m² en Budapest, Hungría
Hotel 450 m²
Budapest, Hungría
Área 450 m²
Moderno hotel de 4 estrellas con excelente ubicación y operación estable. El objeto de inver…
$9,90M
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Hotel en Budapest, Hungría
Hotel
Budapest, Hungría
En venta es un hotel boutique con 8 apartamentos registrados como vivienda comercial, situad…
$1,47M
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TekceTekce
Hotel en Budapest, Hungría
Hotel
Budapest, Hungría
En 1071 Budapest puso a la venta un edificio completamente renovado, que ahora funciona como…
$4,44M
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Hotel 1 943 m² en Budapest, Hungría
Hotel 1 943 m²
Budapest, Hungría
Área 1 943 m²
En venta es un hotel totalmente funcional con una superficie total de 1,943 m2 y 16 habitaci…
$10,06M
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Hotel 226 m² en Budapest, Hungría
Hotel 226 m²
Budapest, Hungría
Área 226 m²
Piso 5
10-ROOM BOUTIQUE HOTEL PRESUPUESTO, DISTRITO 1o 1.250.000 EUR + IVA EXCELLENT LOCATION - 226…
$1,45M
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Hotel 270 m² en Budapest, Hungría
Hotel 270 m²
Budapest, Hungría
Área 270 m²
1.450.000 EUR + IVA EXCELLENT LOCATION - BUDAPEST 7th DISTRICT -GRAND BOULEVARD 270 SM 9 UNI…
$1,68M
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Hotel 1 200 m² en Budapest, Hungría
Hotel 1 200 m²
Budapest, Hungría
Área 1 200 m²
26-ROOM APARTMENT HOUSE BUDAPEST DISTRICT 6 8.000.000 EUR EXCELLENT LOCATION - 1.200 SM - 26…
$9,28M
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Hotel 1 120 m² en Budapest, Hungría
Hotel 1 120 m²
Budapest, Hungría
Área 1 120 m²
13 APARTAMENTOS 46 habitaciones 90 GUESTS PRESUPUESTO PALACE QUARTER 5.200.000 EUR ENTERED A…
$6,03M
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