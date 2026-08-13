Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Budakeszi jaras
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Budakeszi jaras, Hungría

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Zsambek, Hungría
Villa 4 habitaciones
Zsambek, Hungría
Habitaciones 4
Área 172 m²
Número de plantas 3
El inmueble se encuentra en Zsámbék, en una zona tranquila, verde, cerca de las montañas cir…
$263,304
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Budakeszi jaras, Hungría

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir