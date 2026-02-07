Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Roatán
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Roatán, Honduras

Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 234 m²
Frente a la playa viviendo con vistas excepcionales " Potencial de ingresosRodeado de impres…
$479,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
