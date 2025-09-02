Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. La Ceiba
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en La Ceiba, Honduras

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en La Ceiba, Honduras
Casa 3 habitaciones
La Ceiba, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 307 m²
Número de plantas 2
Este tranquilo oasis es una casa de cemento de 2 pisos con 3 dormitorios, gran terraza de 2 …
$220,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en La Ceiba, Honduras

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir