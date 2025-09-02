Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en La Ceiba, Honduras

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en La Ceiba, Honduras
Casa 3 habitaciones
La Ceiba, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 307 m²
Número de plantas 2
Este tranquilo oasis es una casa de cemento de 2 pisos con 3 dormitorios, gran terraza de 2 …
$220,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Parámetros de las propiedades en La Ceiba, Honduras

