Propiedades residenciales en venta en Esquipulas del Norte, Honduras

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Esquipulas del Norte, Honduras
Casa 5 habitaciones
Esquipulas del Norte, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 307 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a Casa Moderna, una residencia moderna de estilo caribeño situada directamente en…
$499,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
