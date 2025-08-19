Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Colón, Honduras

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Trujillo, Honduras
Casa 3 habitaciones
Trujillo, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Número de plantas 2
Casa de Alta es una nueva casa de 3 dormitorios, 3 baños, 2 pisos con cocina totalmente equi…
$185,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Colón, Honduras
Casa 2 habitaciones
Colón, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a Paraiso Escondido en Balfate, Balfate se encuentra a una hora en coche de la ce…
$170,000
Parámetros de las propiedades en Colón, Honduras

