  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Apart hotel Gruziya Batumi Kompleks Oval

Apart hotel Gruziya Batumi Kompleks Oval

Batumi, Georgia
de
$69,120
;
4
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 4364
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    34
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 34.0
Precio por m², USD 2,100
Precio del apartamento, USD 71,400

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze
Tiflis, Georgia
de
$76,000
VAT
Edificio de apartamentos South Valley
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Complejo residencial Luxe Living
Batumi, Georgia
de
$45,100
Barrio residencial Waterfront Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$115,000
VAT
Está viendo
Apart hotel Gruziya Batumi Kompleks Oval
Batumi, Georgia
de
$69,120
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Tiflis, Georgia
de
$56,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgia
de
$22,000
Número de plantas 5
Bakuriani 4Rest Calle K. Tsakadze, n.º 32 Bakuriani 4Rest es un complejo residencial tipo resort, que se encuentra al pie de la montaña Kohta, en el borde del bosque de coníferas, a 500 metros de la pista de esquí de 25 años de antigüedad, cerca de la carretera Kokhta - Mitarbi. El com…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Mostrar todo Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 5
Área 61–150 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.3
1
Apartamentos 2 habitaciones
93.8
1
Apartamentos 3 habitaciones
149.8
1
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones