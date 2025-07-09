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Complejo residencial Tbilisi Waterfront

Tiflis, Georgia
de
$150,000
VAT
de
$3,000/m²
;
4
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ID: 35064
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Rustavi Highway

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Sobre el complejo

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Ubicación: Kirtsanisi,

Tbilisi – a lo largo del Mtkvari (Kura) River View on Map.

Tierra total: Aprox. 6,000,000 m2

Cambio de posición: junio 2029 ⸻

PHASE 1 Fase 1 combina alrededor de 81 villas, 64 casas adosadas y 120 apartamentos, cada grupo cerrado para seguridad y privacidad.

• Villas: dispuestas en baldosas • Grandes villas a lo largo de la parte delantera con vistas panorámicas al río • Villas medias en la segunda fila • Villas más pequeñas hacia la parte trasera • Cada nivel tiene su propia entrada y sentido de comunidad • Casas adosadas: sentarse independientemente alrededor del perímetro con caminos de acceso dedicados y comodidades • Casas comunitarias: Cada clúster cuenta con una casa club con: • Cápsulas exclusivas para residentes • Campos deportivos (tenis, paddle, baloncesto) • Minimercado • Espacios sociales interiores ⸻

Precios apartamentos: • 1 dormitorio: desde USD 115.000 – 150.000 • 2 dormitorios: desde USD 175.000 – 225.000 • 3 dormitorios: desde USD 260.000 – 299.000 Adosados: USD 350.000 – 545.000 Villas: desde USD 560.000 – 1.250.000 ⸻ Plan de Pago • 10% Pago de Down • 10% Instalación – diciembre 2026 • 10% Instalación – junio 2027 • 10% Instalación – diciembre 2027 • 60%

Sobre la entrega – Junio 2029 ⸻

Infraestructura & Amenities • 8.5 km de frente de ríos (con un total de 17 km) • Múltiples centros deportivos & ocio a través del plan maestro • Kindergarten dentro del centro • Casas de club dedicadas para cada grupo comunitario • Promenade al por menor con excelentes restaurantes, boutiques y acceso al puerto deportivo

Otras características • Desarrollo maestro de 6,000,000 m2 • 17 km de vida frente al agua • 15 minutos al aeropuerto de Tbilisi • Ciclos cerrados seguros con servicios exclusivos • Venta al por menor integrado, hospitalidad y estilo de vida

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Cuidado de la salud
Transporte
Finanzas

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Tipo de interés, %
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Coste de la propiedad
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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