Villas del mar en venta en Niza, Francia

Roquebrune Cap Martin
3
5 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en La Turbie, Francia
Villa 4 habitaciones
La Turbie, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Limítrofe con Mónaco, paraíso azul del Golfo. ¡Una perla rara! Esta podría ser la descripció…
$1,23M
$1,23M
Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Preciosa villa moderna construida en 2014 de aproximadamente 250m2 en una …
$5,80M
$5,80M
Villa en Villefranche sur Mer, Francia
Villa
Villefranche sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
¡Solo para los amantes de la naturaleza! En la zona más hermosa y exclusiva de la Riviera Fr…
$1,54M
$1,54M
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vista a las verdes colinas. Casa provenzal de 180m2…
$2,85M
$2,85M
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
$7,24M
