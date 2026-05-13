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Castillos en venta en Niza, Francia

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Castillo 10 habitaciones en Niza, Francia
Castillo 10 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
CHâteau des TemplarsUna legendaria fortaleza entre historia, misterio y ultralujoCôte d'Azur…
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