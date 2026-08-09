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Apartamentos en venta en Nantes, Francia

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Orvault
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102 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 5
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$382,269
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$236,914
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$326,265
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 1
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$347,411
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Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$359,031
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Apartamento 3 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 2
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$292,802
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$270,725
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$306,977
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 75 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$369,836
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$344,390
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Apartamento 2 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 3
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$207,982
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 7
Silencio Apartamentos
$265,032
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$245,047
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Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 3
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$339,278
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Apartamento 3 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 1
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$339,278
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$255,040
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$349,270
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Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$362,516
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Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$362,516
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$297,464
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Silencio Apartamentos
$325,103
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Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 4
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$347,411
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Apartamento 4 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 4
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$420,612
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$265,845
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Apartamento 2 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 2
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$234,706
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Apartamento 2 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 2
Área 57 m²
Silencio Apartamentos
$303,375
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$321,501
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Apartamento 3 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 1
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
$281,183
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Apartamento 3 habitaciones en Orvault, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Orvault, Francia
Dormitorios 3
Área 75 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$355,312
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Apartamento 2 habitaciones en Clisson, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clisson, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
71 hogares. 60 colectivos, 11 individuales. Para cada vivienda hay una zona abierta: balcón,…
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Tipos de propiedades en Nantes

2 habitaciones
3 habitaciones
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