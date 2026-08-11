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Propiedades residenciales en venta en Mancha, Francia

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92 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 4
Área 96 m²
Piso 2
Este nuevo espacio habitable en Donville-les-Bains se encuentra a 250 m de la playa y a poco…
$453,145
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Silencio Apartamentos
$290,478
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 3
Este nuevo espacio habitable en Donville-les-Bains se encuentra a 250 m de la playa y a poco…
$321,849
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$214,373
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$202,173
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$261,430
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
Este nuevo espacio habitable en Donville-les-Bains se encuentra a 250 m de la playa y a poco…
$241,678
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$207,982
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$281,183
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$207,401
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$266,078
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 3
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$249,811
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
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Donville les Bains, Francia
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Área 45 m²
Piso 3
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 4
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$325,335
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
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$336,954
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
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Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Silencio Apartamentos
$286,411
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Silencio Apartamentos
$243,420
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
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Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$269,563
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
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Área 44 m²
Piso 3
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Apartamento 1 habitacion en Donville les Bains, Francia
Apartamento 1 habitacion
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 1
Área 27 m²
Silencio Apartamentos
$155,696
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
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$253,297
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
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$234,706
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
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$325,335
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
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$230,058
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
Este nuevo espacio habitable en Donville-les-Bains se encuentra a 250 m de la playa y a poco…
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Apartamento 4 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Silencio Apartamentos
$331,145
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
Este nuevo espacio habitable en Donville-les-Bains se encuentra a 250 m de la playa y a poco…
$235,868
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Apartamento 4 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 4
Área 85 m²
Silencio Apartamentos
$332,307
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Apartamento 3 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$281,183
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Apartamento 1 habitacion en Donville les Bains, Francia
Apartamento 1 habitacion
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Silencio Apartamentos
$151,048
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