  1. Realting.com
  2. Francia
  3. La Roche sur Yon
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en La Roche sur Yon, Francia

1 propiedad total found
Castillo 15 habitaciones en Impasse des Bouils, Francia
Castillo 15 habitaciones
Impasse des Bouils, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 250 m²
Castillo histórico del siglo XVIII - una finca excepcional en excelente estadoEntre Nantes y…
$4,92M
Parámetros de las propiedades en La Roche sur Yon, Francia

