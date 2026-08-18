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Propiedades residenciales en venta en Jura, Francia

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Dole
26
27 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 3
Área 72 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$431,975
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$332,702
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$319,897
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$286,202
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 58 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$338,302
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$295,149
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$298,576
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Apartamento 3 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$423,029
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 59 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$343,624
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$309,986
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$282,832
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$275,036
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$297,658
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Apartamento 3 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$463,347
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
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Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$328,089
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 64 m²
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$373,101
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Apartamento 3 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 3
Área 72 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$424,435
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 65 m²
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$385,255
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$277,894
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$328,089
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Apartamento 3 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$412,630
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Castillo 6 habitaciones en Pont de Poitte, Francia
Castillo 6 habitaciones
Pont de Poitte, Francia
Dormitorios 6
Área 1 000 m²
Un raro castillo renacentista con una rica historia.Normandía, a 80 km de París. Castillo 10…
$5,20M
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Аталанта
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$289,269
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Apartamento 3 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$455,562
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$367,838
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Apartamento 2 habitaciones en Dole, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$290,245
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Apartamento 2 habitaciones
Dole, Francia
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 1
En el corazón de la región de Borgoña-Franche-Comté, a 30 minutos de las ciudades de Dijon y…
$313,379
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