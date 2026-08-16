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Castillos en venta en Indre y Loira, Francia

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Tours
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12 propiedades total found
Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 850 m²
El castillo de mediados del siglo XIX es una zona de recepción muy hermosa, con cuatro hermo…
$1,75M
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Castillo 8 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 8 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
El castillo único del siglo XVI, totalmente restaurado, situado a sólo 34 km de la ciudad de…
$2,35M
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Castillo en Rigny Usse, Francia
Castillo
Rigny Usse, Francia
Área 920 m²
Magnífico castillo en el Valle del Loira con 4 casas de campo cuidadosamente renovadas que o…
$2,81M
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 700 m²
Un hermoso castillo con una fachada romántica y atractivos interiores se encuentra en Franci…
$2,78M
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 1 200 m²
Número de plantas 3
El castillo del siglo XIX en excelente estado a 15 km de Tours, Valle del Loira.El castillo …
$1,62M
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Este magnífico complejo hotelero de 3 * está situado en un parque arbolado de 5,5 hectáreas …
$1,24M
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Castillo 10 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 10 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 10
Área 680 m²
Número de plantas 3
El castillo del siglo XIX, a 25 km de Tours, en el famoso valle del Loira.El castillo con un…
$1,92M
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Castillo 7 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 7 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 7
Área 450 m²
Número de plantas 5
Maravilloso castillo "La Bella Durmiente" en el Valle del Loira, a 35 km del Tour.El castill…
$1,25M
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Castillo 9 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 9 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 9
Área 750 m²
Un hermoso castillo en Francia cerca de Tours, un castillo del siglo XIX en 3,5 hectáreas de…
$1,19M
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Castillo 23 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 23 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 23
Dormitorios 9
Área 1 400 m²
CHATEAU in South TurenCastillo 23 habitaciones 9 habitaciones 1400 m2Un impresionante y magn…
$4,31M
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Castillo 17 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 17 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 17
Área 1 200 m²
Castillo de Turen SurCastillo 17 habitaciones 11 habitaciones 1200 m2Situado a orillas del r…
$1,80M
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Parámetros de las propiedades en Indre y Loira, Francia

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