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Áticos del mar en Venta Grasse, Francia

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1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 6/6
Un apartamento muy bonito en la Croisette, hermosa vista al mar, cruzando Este-Oeste y espec…
$3,24M
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