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Villas en venta en Gironda, Francia

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Burdeos
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 5
Área 100 m²
Silencio Home
$485,679
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 5
Área 100 m²
Silencio Home
$485,679
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$462,441
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$451,983
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Silencio Home
$420,612
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$468,250
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Silencio Home
$393,888
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Villa en Carbon Blanc, Francia
Villa
Carbon Blanc, Francia
Dormitorios 4
Área 76 m²
Confort de una nueva sala de estar compuesta por 33 nuevos apartamentos con 2 o 3 habitacion…
$348,573
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Villa en Carbon Blanc, Francia
Villa
Carbon Blanc, Francia
Dormitorios 4
Área 76 m²
Confort de una nueva sala de estar compuesta por 33 nuevos apartamentos con 2 o 3 habitacion…
$348,573
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Silencio Home
$414,802
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Villa en Carbon Blanc, Francia
Villa
Carbon Blanc, Francia
Dormitorios 4
Área 76 m²
Confort de una nueva sala de estar compuesta por 33 nuevos apartamentos con 2 o 3 habitacion…
$333,469
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