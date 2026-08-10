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Castillos en venta en Gironda, Francia

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Burdeos
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4 propiedades total found
Castillo 18 habitaciones en Gironda, Francia
Castillo 18 habitaciones
Gironda, Francia
Habitaciones 18
Dormitorios 10
Área 1 036 m²
Castillo 18 habitaciones 10 habitaciones 1036 m2En Gironde, a 40 km de Burdeos, a las puerta…
$2,51M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Castillo 10 habitaciones en 11, Francia
Castillo 10 habitaciones
11, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 157 m²
Número de plantas 3
El castillo, a 10 minutos de Burdeos, la arquitectura francesa y elegante Square 1157 m2. Pa…
Precio en demanda
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Castillo 15 habitaciones en Burdeos, Francia
Castillo 15 habitaciones
Burdeos, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 833 m²
Número de plantas 2
Castillo tras renovación, 15 habitaciones, 7 dormitorios, 6 baños, estudio. En el territorio…
$2,07M
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TekceTekce
Castillo 15 habitaciones en Burdeos, Francia
Castillo 15 habitaciones
Burdeos, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Número de plantas 3
Un castillo renacentista. Está a 20 kilómetros de Burdeos. La historia del castillo comienza…
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Parámetros de las propiedades en Gironda, Francia

con Garaje
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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