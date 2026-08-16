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Apartamentos en venta en Rhone, Francia

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Lyon
491
Decines Charpieu
106
Villefranche sur Saone
105
Villeurbanne
73
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596 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
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Lyon, Francia
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Apartamento 4 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Lyon, Francia
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Apartamento 5 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Gleize, Francia
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Apartamento 4 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Lyon, Francia
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Nuestro nuevo espacio habitable en Lyon 9, situado en la zona Valmy-Saint-Pierre de Veze, of…
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Apartamento 4 habitaciones en Gleize, Francia
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Gleize, Francia
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Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
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Apartamento 1 habitacion en Lyon, Francia
Apartamento 1 habitacion
Lyon, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Piso 9
Silencio Apartamentos
$275,373
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 14
Le ofrecemos un espacio de vida único, diseñado por un famoso arquitecto acompañado por una …
$549,584
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Apartamento 3 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 3
Área 56 m²
Piso 2
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$309,797
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
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En Lyon 3, a 10 minutos de Par-Dieu, tiene lugar un nuevo programa. Ofrecemos 34 apartamento…
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Apartamento 4 habitaciones en Caluire et Cuire, Francia
Apartamento 4 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
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Área 43 m²
Piso 2
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$242,288
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Apartamento 2 habitaciones en Corbas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Corbas, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Silencio Apartamentos
$294,893
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Apartamento 2 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 11
Le ofrecemos un espacio de vida único, diseñado por un famoso arquitecto acompañado por una …
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Apartamento 2 habitaciones en LArbresle, Francia
Apartamento 2 habitaciones
LArbresle, Francia
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Piso 3
Nueva acogedora sala de estar de sólo 22 apartamentos, a 5 minutos a pie del centro de la ci…
$242,839
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Apartamento 3 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 3
Área 56 m²
Piso 4
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$310,976
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 2
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$256,857
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 8
Silencio Apartamentos
$448,962
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Apartamento 3 habitaciones en Corbas, Francia
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Corbas, Francia
Dormitorios 3
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Silencio Apartamentos
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Apartamento 2 habitaciones en Francheville, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Francheville, Francia
Dormitorios 2
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En el corazón de Francheville, a solo 10 minutos a pie del centro de la ciudad, disfrutar de…
$332,307
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Apartamento 1 habitacion en Caluire et Cuire, Francia
Apartamento 1 habitacion
Caluire et Cuire, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$198,493
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 3
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$237,073
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Apartamento 2 habitaciones en Bron, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Bron, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 4
El espacio habitable ofrece un nivel de confort sin precedentes en cualquier momento del año…
$316,040
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
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$247,370
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Apartamento 1 habitacion en Lyon, Francia
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Apartamento 4 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 4
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Apartamento 2 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
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Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
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Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 4
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$268,008
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
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Decines Charpieu, Francia
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Área 42 m²
Piso 2
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$233,700
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
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Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 7
Silencio Apartamentos
$446,639
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Apartamento 5 habitaciones en Lyon, Francia
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Lyon, Francia
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Piso 15
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$1,46M
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Tipos de propiedades en Rhone

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Parámetros de las propiedades en Rhone, Francia

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