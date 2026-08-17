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Apartamentos en venta en Colmar Ribeauville, Francia

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Colmar
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Apartamento 2 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Colmar, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Colmar, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Colmar, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Colmar, Francia
Dormitorios 3
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Apartamento 3 habitaciones en Colmar, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Colmar, Francia
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Colmar, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 2
$451,402
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Apartamento 1 habitacion en Colmar, Francia
Apartamento 1 habitacion
Colmar, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$316,621
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Apartamento 2 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Colmar, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$474,641
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Apartamento 3 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Colmar, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 3
$579,213
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Apartamento 2 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Colmar, Francia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Piso 2
$509,498
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Apartamento 2 habitaciones en Colmar, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Colmar, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
$446,755
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Apartamento 3 habitaciones en Colmar, Francia
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