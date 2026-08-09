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Apartamentos en venta en Caen, Francia

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Ifs
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56 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 1
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$249,579
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Silencio Apartamentos
$273,049
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 4
Silencio Apartamentos
$235,984
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Silencio Apartamentos
$424,098
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 4
Silencio Apartamentos
$245,279
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Apartamento 3 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 2
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$351,501
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Silencio Apartamentos
$276,883
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Apartamento 3 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$330,587
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Apartamento 2 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$225,876
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$285,830
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Apartamento 3 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$355,684
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Apartamento 3 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$352,896
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Apartamento 2 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 3
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$270,493
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 5
Silencio Apartamentos
$295,590
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Silencio Apartamentos
$383,431
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$313,716
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 4
Silencio Apartamentos
$233,196
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$433,277
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Apartamento 4 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$406,669
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 1
Silencio Apartamentos
$262,592
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$360,309
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$361,703
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 3
Silencio Apartamentos
$277,232
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 2
Silencio Apartamentos
$267,821
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Apartamento 3 habitaciones en Le Palais, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Palais, Francia
Dormitorios 3
Área 84 m²
Silencio Apartamentos
$446,174
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Apartamento 2 habitaciones en Le Palais, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Palais, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Silencio Apartamentos
$260,268
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Silencio Apartamentos
$374,833
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Piso 2
Silencio Apartamentos
$363,678
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$291,524
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Piso 1
Silencio Apartamentos
$360,541
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Tipos de propiedades en Caen

2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Caen, Francia

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