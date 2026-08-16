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Apartamentos en venta en Bocas del Ródano, Francia

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Marseille
557
Aix en Provence
51
Istres
16
Trets
14
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626 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 2
Área 59 m²
Piso 5
Por primera vez, el edificio existente, completamente renovado y situado en el corazón de la…
$253,668
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Apartamento 2 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
Piso 3
Descubra este espacio habitable, situado en el 9o distrito de Marsella, en Zac Vallon Régny,…
$389,240
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Estudio 1 habitacion en Marseille, Francia
Estudio 1 habitacion
Marseille, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 3
En el corazón de Marsella, entre el distrito de Dox y el Hospital Europeo, ofrece vida diari…
$134,201
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Descubra este espacio habitable, situado en el 9o distrito de Marsella, en Zac Vallon Régny,…
$407,831
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Piso 1
Espacio de vida ideal en el corazón del sexto distrito, a 12 minutos del metro 2 "Castellan"…
$431,534
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Espacio de vida prometedor cerca del centro de la ciudad, en el distrito 14, en el centro de…
$250,973
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 6 habitaciones en Aix en Provence, Francia
Apartamento 6 habitaciones
Aix en Provence, Francia
Dormitorios 6
Área 154 m²
Silencio Apartamentos
$1,64M
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Apartamento 4 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 4
Área 88 m²
Piso 1
Descubra este espacio habitable, situado en el 9o distrito de Marsella, en Zac Vallon Régny,…
$528,670
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Apartamento 4 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$437,654
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 3
En el distrito 8 de Marsella hay un magnífico espacio habitable. En el corazón de zonas bien…
$569,336
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Apartamento 1 habitacion en Marseille, Francia
Apartamento 1 habitacion
Marseille, Francia
Dormitorios 1
Piso 2
Espacio de vida ideal en el corazón del sexto distrito, a 12 minutos del metro 2 "Castellan"…
$241,794
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Apartamento 3 habitaciones en Sausset les Pins, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Sausset les Pins, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
Resort familiar mediterráneo, a 35 km de Marsella. La zona de estar se encuentra a 5 minutos…
$400,859
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Apartamento 1 habitacion en Marseille, Francia
Apartamento 1 habitacion
Marseille, Francia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$255,969
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Apartamento 1 habitacion en Marseille, Francia
Apartamento 1 habitacion
Marseille, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Piso 2
En el distrito 8 de Marsella hay un magnífico espacio habitable. En el corazón de zonas bien…
$281,763
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Apartamento 2 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 1
Espacio de vida prometedor cerca del centro de la ciudad, en el distrito 14, en el centro de…
$196,920
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$346,636
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Descubra este espacio habitable, situado en el 9o distrito de Marsella, en Zac Vallon Régny,…
$405,507
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Apartamento 4 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 4
Área 107 m²
Piso 4
En el distrito 8 de Marsella hay un magnífico espacio habitable. En el corazón de zonas bien…
$928,367
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Apartamento 2 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$151,398
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
Silencio Apartamentos
$427,932
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Espacio de vida prometedor cerca del centro de la ciudad, en el distrito 14, en el centro de…
$249,783
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$225,411
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Apartamento 4 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Piso 3
Le ofrecemos una nueva colección de apartamentos en esta hermosa sala de estar, de 2 a 4 hab…
$388,078
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
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Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
Le ofrecemos una nueva colección de apartamentos en esta hermosa sala de estar, de 2 a 4 hab…
$343,618
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Apartamento 3 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Silencio Apartamentos
$282,731
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Apartamento 4 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 4
Área 202 m²
Piso 4
En el distrito 8 de Marsella hay un magnífico espacio habitable. En el corazón de zonas bien…
$1,64M
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Apartamento 2 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$208,659
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Apartamento 2 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$191,715
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Apartamento 1 habitacion en Marseille, Francia
Apartamento 1 habitacion
Marseille, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Piso 3
En el distrito 8 de Marsella hay un magnífico espacio habitable. En el corazón de zonas bien…
$287,573
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Apartamento 2 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$488,816
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Tipos de propiedades en Bocas del Ródano

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