Casas con piscina en Venta en Mar Rojo, Egipto

Villa 5 habitaciones en Hurgada, Egipto
Villa 5 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Piso 3/1
Experience refined coastal living with this stunning 3-bedroom villa located in the vibrant …
$245,691
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Villa 5 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Piso 2/2
Twin Villa with Pent-House (265m plot+ 185m BUA + 66m ROOF) delivered fully finished spec's …
$273,987
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Gamsha, Egipto
Casa 2 habitaciones
Gamsha, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Villa 5 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Villa 5 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 3/2
Villa de 3 dormitorios en venta en Mirage Bay hotel Villa se encuentra en una pequeña comuni…
$220,563
Tipos de propiedades en Mar Rojo

villas

Parámetros de las propiedades en Mar Rojo, Egipto

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
