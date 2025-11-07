Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Egipto
  3. Mar Rojo
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Mar Rojo, Egipto

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Gamsha, Egipto
Casa 2 habitaciones
Gamsha, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 2
Kamaran El Gouna is a lively, family-oriented neighborhood thoughtfully designed around biop…
$320,000
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
