  Egipto
  2. Egipto
  3. Mar Rojo
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Mar Rojo, Egipto

Casa 2 habitaciones en Gamsha, Egipto
Casa 2 habitaciones
Gamsha, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,614
Villa 9 habitaciones en Al Ahia, Egipto
Villa 9 habitaciones
Al Ahia, Egipto
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Piso 2
Selena Bay ofrece magníficos apartamentos y villas frente al azul mágico del Mar Rojo. Máxim…
$407,498
