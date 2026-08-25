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Villas en venta en Mar Rojo, Egipto

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Villa en Hurgada, Egipto
Villa
Hurgada, Egipto
Descubra ONE7, nuestro principal complejo residencial en el corazón de Hurghada, donde la vi…
$731 460
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International real estate agency Habita
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Villa en Hurgada, Egipto
Villa
Hurgada, Egipto
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955 072
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Villa 9 habitaciones en Al Ahia, Egipto
Villa 9 habitaciones
Al Ahia, Egipto
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 3
Selena Bay ofrece magníficos apartamentos y villas frente al azul mágico del Mar Rojo. Máxim…
$317 296
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 9 habitaciones en Al Ahia, Egipto
Villa 9 habitaciones
Al Ahia, Egipto
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Piso 2
Selena Bay ofrece magníficos apartamentos y villas frente al azul mágico del Mar Rojo. Máxim…
$407 498
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Parámetros de las propiedades en Mar Rojo, Egipto

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