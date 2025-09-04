Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Khan Boeng Keng Kang, Camboya

Ático Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Ático Ático 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Diseña tu casa de sueños en La Vista Uno, Phnom Penh¿Alguna vez has imaginado crear tu propi…
$757,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Ático Ático 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Diseña tu casa de sueños en La Vista Uno, Phnom Penh¿Alguna vez has imaginado crear tu propi…
$757,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Ático Ático 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Diseña tu casa de sueños en La Vista Uno, Phnom Penh¿Alguna vez has imaginado crear tu propi…
$757,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir